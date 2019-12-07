لهذا السبب .. ترامب يطلب من البنك الدولي وقف قروض الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي بعدم منح الصين أي قروض مالية.

وتساءل ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟”.

وأضاف: الرئيس الأمريكي: “الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم فسيصنعونه. توقفوا”.وتأتي تغريدة ترامب، في وقت تواصل الولايات المتحدة والصين فيه مفاوضاتهما بشأن اتفاق تجاري، وقبل أيام من بدء سريان جولة أخرى من التعريفات الأمريكية.

والخميس الماضي، أبلغ وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، لجنة في مجلس النواب، بأن الولايات المتحدة اعترضت على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، الاثنين الماضي، في مقابلة مع “قناة فوكس نيوز” إن ترامب يعتزم زيادة الرسوم على عدد من البضائع من الصين، إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على صفقة تجارية حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وتشمل التعريفات الجديدة ما قيمته 160 مليار دولار من الواردات الصينية، بما في ذلك المواد الاستهلاكية الشعبية مثل الهواتف المحمولة.

وفي حال سريان التعريفات الجديدة في منتصف الشهر الجاري، فإن جميع البضائع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين ستكون مشمولة بالرسوم العقابية.