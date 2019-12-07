الجيش السوري يوجه ضربات موجعة للمسلحين بريف حلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت وكالة “سانا” بأن وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات مركزة طالت مواقع للفصائل المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي، وذلك ردا على استهدافها بالقذائف أحياء في مدينة حلب وريفها.

وقالت الوكالة إن “وحدات الجيش العاملة بريف حلب وجهت خلال الساعات الماضية رمايات نارية مركزة طالت مواقع وتجمعات لمسلحي جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة معها في منطقة الراشدين ومزارع الملاح بريف حلب الجنوبي الغربي”.

وأضافت أن “ضربات الجيش أسفرت عن تدمير منصات لإطلاق الصواريخ وأوكار وتحصينات وتكبيد المسلحين خسائر بالأفراد”.

وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة تنتشر في منطقة الراشدين ومزارع الملاح وخان العسل بالأطراف الجنوبية الغربية لمدينة حلب، وتشن الاعتداءات على أحياء المدينة والقرى الآمنة بالقذائف، كان آخرها الثلاثاء الماضي حيث اعتدت على قرية الوضيحي بالقذائف ما تسبب بمقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين بجروح ودمار في المنازل. المادة السابقة الصين: إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بهذا الشرط المقالة القادمة لهذا السبب .. ترامب يطلب من البنك الدولي وقف قروض الصين

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