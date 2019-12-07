لجان التفاوض مع الحركات تفرغ من أعمالها اليوم استعداداً لجولة جوبا

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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أعلن رئيس مفوضية السلام د. سليمان الدبيلو، الجاهزية لاستئناف المفاوضات مع قوى الكفاح المُسلّح في العاشر من الشهر الحالي بجوبا، وأكد أن الجولة ستبدأ بالمسارات الستة بالتزامن حسب الأجندة التي تم الاتفاق عليها في الجولة السابقة.
وقال الدبيلو وفقاً لمصادر أمس، إن الحكومة شكلت أربع لجان بشأن التفاوض مع قوى الكفاح المُسلّح، وأشار إلى استمرار اللجان في أعمالها بصورة يومية، وتوقع الفراغ من استكمال الرؤية الكُلية للتفاوض اليوم السبت، وأكد دخول الحكومة الجولة المقبلة بقلب مفتوح.
وفي السياق وبحسب صحيفة الصيحة، توقّع القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو، أن تكون الجولة القادمة للمفاوضات حاسمة بعد أن تم إرجاء تكوين المجلس التشريعي، ودعا الحكومة للالتزام بالاتفاق الذي تم في المفاوضات السابقة بجوبا بشأن تعيين الولاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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