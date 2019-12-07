الكهرباء: (60%) عجز في إلانتاج وتقر بصعوبة الاستقرار

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء سليم محجوب، أن حجم إنتاج الكهرباء المتاح يكفي لأقل من (40%) من الحاجة الفعلية، مع نسبة عجز تفوق (60%)، وقطع بصعوبة الوصول لمرحلة الاستقرار في الإمداد قريباً، وقال “لا يمكن إصلاح دمار 30 سنة في شهر واحد”.
وقال سليم في لقاء مع مديري الإدارات العامة بالشركة بحسب صحيفة الصيحة، إن الفجوة في إنتاج الكهرباء حاليًا تبلغ (60%)، وإن المتوفر لا يتجاوز (40%) من الطاقة يتم التحكم فيها ببرمجة القطوعات مع مراعاة وضع المناطق الإستراتيجية والمستشفيات والمصانع، ورهن انصلاح الوضع وزيادة الإنتاج بزيادة الصرف على قطاع الكهرباء. وتعهد بتعويض أي مواطن يتعرض للضرر من انقطاع التيار الكهربائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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