شركة كورية لحل اشكالات قطوعات الكهرباء بوسط دارفور

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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كشفت حكومة وسط دارفور عن توقيع عقد بين شركة التوليد الحراري مع الشركة الكورية للكهرباء يوم الإثنين المقبل لتنفيذ عدد من المشروعات بالولاية.
وقال والي الولاية المكلف، اللواء ركن سليمان الأمين، إن توقيع العقد مع الشركة الكورية للكهرباء سيساعد في حل إشكالات قطوعات الكهرباء بالولاية، مشيراً بحسب آخر لحظة، الى أن هذه الشركة ستدعم الولاية بالمولدات الكهربائية.
وأوضح الأمين، أن الشراكة ستقوم بتنفيذ مشروع إنارة الطرق بمدينة زالنجي، وسينتقل المشروع للتنفيذ في المحليات الأكثر كثافة سكانية ثم الأقل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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