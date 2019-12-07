الخرطوم وموسكو تبحثان زيادة التبادل التجاري

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة ناقشت اجتمعات اللجنة السودانية الروسية المُنعقدة بالعاصمة موسكو زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومشكلة الديون والتنسيق المصرفي بجانب الشروع في دراسة مشروعات إستثمارية مشتركة والتفاكر حول إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين الخرطوم وموسكو. Advertisements وإنعقدت، بمقر بيت الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو امس إجتماعات الدورة الثامنة للجنة التشاور السياسي بين السودان وروسيا، حيث ترأس الجانب السوداني السفير دكتور صديق عبدالعزيز وكيل وزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الروسي نائب وكيل وزارة الخارجية ميخائيل بوغدانوف وتطرقت الاجتماعات بحسب آخر لحظة، إلى كيفية تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال بإلغاء نظام التأشيرة القائم بين البلدين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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