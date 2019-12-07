ضبط مشتبه به في حادثة مقتل عامل شيشة ببحري

ألقت مباحث شرطة قسم المدينة ببحري بالقبض على أحد المتهمين في حادثة مقتل عامل شيشة ببحري واصابته بطوبة ، ومازالت تتولى تحرياتها للكشف حول ملابسات الحادثة وضبط المتهمين .

وبحسب التفاصيل الأولية لجريمة القتل التي راح ضحيتها عامل الشيشة بإحدى نوادي المشاهدة بسوق بحري وهو من أبناء مدينة الأبيض في ليلة الحادثة خلد للنوم وفي الصباح دخلت إحدى بائعات الشاي عند بداية عملها داخل النادي لأخذ أغراضها لتفاجأ بالمرحوم سابحاً في بركة دماء .

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فوراً تم إخطار شرطة المدينة التي خفت لمسرح الحادثة وقامت بعمل كافة الإجراءات الفنية وتدوين بلاغ بالحادثة وكونت تيما من شرطة مباحث الفرعية ليتم ضبط مشتبه به ومازالت توالي تحرياتها بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )