عصام البشير: ذهبت بنفسي إلى النيابة لاستكمال التحري

كشف الرئيس السابق لمجمع الفقه الاسلامي خطيب مسجد النور عصام أحمد البشير حقيقة اعتقاله الذي تم مؤخراً، وقال البشير في خطبة الجمعة بمجمع النور بكافوري امس انه ذهب بنفسه الى النيابة لاستكمال التحري وقفل البلاغ المتعلق بتحويله مبلغا شخصياً لتركيا، واضاف انه خرج بالضمان العادي عقب اكتمال التحري معه.

وأشار البشير الى ان البلد في حاجة ماسة للم الشمل وتحقيق شعار العدالة التي لا تتجزأ، وكانت نيابة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حررت امرا بالقبض على عصام البشير بتهمة غسل الاموال، وحجزت ارصدته في البنوك وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه باحد البنوك المحلية الى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو.

Advertisements

وبحسب مصدر لآخر لحظة ان النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت الى ان المذكور اجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم الى بنك في تركيا، وتوصلت الى ان المبلغ المحول بلغ “680” الف يورو، هذا ما استدعى التحقق من مصدر الاموال.

وأشار المصدر الى ان النيابة دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة “35” من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، واصدرت اوامرها بالقبض عليه.

وفي وقت سابق ظهر عصام البشير في مقطع فيديو فند من خلاله الاتهامات الموجهة ضده.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)