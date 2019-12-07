التاريخ: 07-ديسمبر-2019
17 مشاهدة
كشف الرئيس السابق لمجمع الفقه الاسلامي خطيب مسجد النور عصام أحمد البشير حقيقة اعتقاله الذي تم مؤخراً، وقال البشير في خطبة الجمعة بمجمع النور بكافوري امس انه ذهب بنفسه الى النيابة لاستكمال التحري وقفل البلاغ المتعلق بتحويله مبلغا شخصياً لتركيا، واضاف انه خرج بالضمان العادي عقب اكتمال التحري معه.
وأشار البشير الى ان البلد في حاجة ماسة للم الشمل وتحقيق شعار العدالة التي لا تتجزأ، وكانت نيابة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حررت امرا بالقبض على عصام البشير بتهمة غسل الاموال، وحجزت ارصدته في البنوك وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه باحد البنوك المحلية الى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو.
وبحسب مصدر لآخر لحظة ان النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت الى ان المذكور اجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم الى بنك في تركيا، وتوصلت الى ان المبلغ المحول بلغ “680” الف يورو، هذا ما استدعى التحقق من مصدر الاموال.
وأشار المصدر الى ان النيابة دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة “35” من قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، واصدرت اوامرها بالقبض عليه.
وفي وقت سابق ظهر عصام البشير في مقطع فيديو فند من خلاله الاتهامات الموجهة ضده.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عصام البشير: ذهبت بنفسي إلى النيابة لاستكمال التحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.