جنوب كردفان تستعجل إكمال حصتها من الوقود لإكمال الحصاد

استعجلت ولاية جنوب كردفان وزارة الزراعة الاتحادية باكمال حصتها من الجازولين التي تبلغ (3) ملايين جالون لحصاد العروة الصيفية، في وقت أوضحت فيه أن المساحة المستهدفة وصلت الى (5) ملايين فدان.

Advertisements

وقال المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الإقتصادية د. سعيد حبيب الله بحسب صحيفة السوداني، إن فرق المسح الزراعي تقوم بحصر المساحات المنتجة على مستوى (14) محلية بالولاية، مشيراً إلى أن استخدام التقانات التقليدية أدى لتدني الإنتاجية للموسم الحالي، كاشفاً عن وصول أكثر من (700) ألف جالون جازولين فقط من الكميات المطلوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)