غرق طفلين داخل ترعة بولاية الجزيرة

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : حوادث 6 مشاهدة تلقت شرطة ولاية الجزيرة بلاغاً تقدمت به إحدى الأمهات أفادت في بلاغها بأن طفليها قد خرجا من المنزل ، لتبدأ عمليات مكثفة عنهما بالمنطقة . وأسفرت عمليات البحث عنهما الى العثور عليهما غرقى داخل الترعة لتتمكن الشرطة من أنتشال الجثمانين وتحويلهما الى المستشفى . Advertisements وكان عمر الطفل الاول عشرة أعوام والثاني حوالي الأربعة أعوام لتقوم النيابة بإصدار تصريح الدفن وتدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات بحسب صحيفة الدار . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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