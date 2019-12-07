(4) مصريين ضمن ضحايا انفجار مصنع “السيراميك”

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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كشف مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير ياسر محمود هاشم، عن مصرع 4 مصريين في حادثة انفجار مصنع للسيراميك بمدينة بحري الأسبوع الماضي.
وأوضح هاشم أن الحادثة وقعت أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد على 20 شخصاً، من جنسيات مختلفة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية في بيان بحسب صحيفة السوداني أمس، أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادثة مع مدير المصنع والمسؤولين السودانيين، لافتاً إلى أن الجهود تتوالى واتصالات السفارة المصرية بجميع الجهات السودانية المعنية، بعد تأكد مصرع 4 مصريين، لضمان سرعة نقل جثامينهم إلى بلادهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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