النائب العام يشكل (23) لجنة تحقيق جديدة

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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شكل النائب العام تاج السر الحبر (23) لجنة تحقيق جديدة في عدد من القضايا، وأدت جزء من تلك اللجان القسم أمام النائب العام، فيما ينتظر أن تؤدي بقية اللجان القسم خلال الأسبوع الحالي توطئة للبدء في مهامها.
ومن أبرز اللجان لجنة تحقيق في معاملات شركة عارف الكويتية فيما يتعلق بـ”خط هيثرو” والنقل النهري أو أي معاملات أخرى، وتختص اللجنة التي يرأسها وكيل أعلى نيابة بالتحري والتحقيق في كافة المعاملات التي أجرتها شركة عارف الكويتية وشركات أخرى فيما يتعلق بـ”خط هيثرو” والنقل النهري أو أي معاملات أخرى تتعلق بذلك، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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