بلاغ في مواجهة شقيق “البشير” بنيابة غسل الأموال

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة دونت نيابة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بلاغاً في مواجهة العباس حسن أحمد البشير شقيق الرئيس السابق عمر البشير بتهمة غسل الأموال، ووفقاً لمصادر، فإن النيابة دونت البلاغ بناءً على حالة اشتباه من وحدة التحريات المالية، وطبقاً للمعلومات فإن تحريات وتحقيقات النيابة ما زالت مستمرة. Advertisements يذكر بحسب صحيفة السوداني، أن العباس يتواجد خارج البلاد والتي غادرها عقب سقوط النظام السابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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