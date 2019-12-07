المفصولون من الخدمة العامة يدونون بلاغاً ضد البشير

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كشف رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين وعضو اللجنة العليا لقضايا المفصولين احمد محمد علي عن تحريكهم اجراءات جنائية ضد الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، استنادا على تصريحاته التي اعترف فيها بالتمكين لحزبه البائد والذي فصل بموجبه ٦٣٠ الف عامل من وظائفهم. Advertisements واوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمفصولين في حديثه بحسب الجريدة، 350 تم فصل الف موظف بالخدمة المدنية و164الف من قيادات وضباط صف الجيش، و116الف من ضباط وجنود الشرطة. وأكد تمسكهم بتقديم البشير ليحاكم على كل جرائمه خاصة جرائم الفصل التعسفي التي ادت لتشريد الاف الاسر واعلن عن ترحيبه باللجنة التي شكلها رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لحل قضايا المفصولين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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