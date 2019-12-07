(الأرصاد): توقعات بانخفاض درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة هطول أمطار غزيرة جنوب ساحل البحر الأحمر مع تأثر مناطق بشمال ووسط وغرب البلاد بالغبار المثار اليوم.

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وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة العظمى في الشمال والغرب ستنخفض، بينما تحافظ على قيمها في باقي أنحاء البلاد، وتوقع التقرير بحسب صحيفة السوداني، أن تحافظ درجات الحرارة الصغرى على معدلاتها في جميع أنحاء البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)