الجبهة الثورية ترفُض أي محاولات لتأجيل مفاوضات جوبا

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements رفضت الجبهة الثورية أي محاولات لتأجيل مفاوضات جوبا المقرر عقدها بينها والحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد لمصادر، إن الجبهة مستعدة للذهاب إلى جوبا في العاشر من ديسمبر حسب الموعد المُتَفق عليه مع الوساطة، كما أنها ترفض أي محاولات للتأجيل لأن المواقيت الزمنية مرتبطة بإعلان جوبا وعملية السلام، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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