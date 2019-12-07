قرار مرتقب بإطلاق سراح بقية اسرى حركات الكفاح المسلح

كشف مسؤول ملف الاسرى بحركة العدل والمساواة – عضو اللجنة المشتركة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح المختصة بملف شؤون الاسرى ادريس محمود لقمة عن صدور قرار مرتقب من رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بإطلاق سراح بقية الاسرى من حركات الكفاح المسلح في وقت يصل فيه الخرطوم اليوم “السبت” وفد قناديل السلام بحركة العدل والمساواة إلى الخرطوم من اجل تعزيز خطوات السلام.

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وقال لقمة في تصريح صحافي بحسب الجريدة، ان اللجنة الفنية المشتركة لإطلاق الاسرى بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح زارت يوم امس الاول “الخميس” سجن كوبر وقفت خلالها على اوضاع الاسرى والمسجونين من منسوبي حركات الكفاح واضاف ان اللجنة نفذت الاسبوع الماضي زيارة مماثلة لسجن الهدى بام درمان واضاف ان اللجنة اطمأنت خلال الزيارتين على الاوضاع الصحية للأسرى والمسجونين وتبشيرهم بالسلام المقبل ومجريات التفاوض بجانب تضمين بقية الاسماء الغير مدرجة في القوائم السابقة توطئة لاطلاق سراحهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)