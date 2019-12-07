مواطن يلقى مصرعه بسبب مائة جنيه

تحقق شرطة أم بدة في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على إثر قيام أحد المتهمين بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته .

وبإخطار الشرطة تم إلقاء القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي .

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ومن خلال التحريات إتضح بأن خلافاً قد وقع بين المتهم والمجني عليه بسبب مائه جنيه وتولي الأستاذ المعروف حربي جميز تمثيل الإتهام بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )