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مواطن يلقى مصرعه بسبب مائة جنيه

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 07-ديسمبر-2019

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مواطن يلقى مصرعه بسبب مائة جنيه

تحقق شرطة أم بدة في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على إثر قيام أحد المتهمين بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته .

وبإخطار الشرطة تم إلقاء القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 130 من القانون الجنائي .

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ومن خلال التحريات إتضح بأن خلافاً قد وقع بين المتهم والمجني عليه بسبب مائه جنيه وتولي الأستاذ المعروف حربي جميز تمثيل الإتهام بحسب صحيفة الدار .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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