عرمان: “الوطني” حزب فاشي وليس بالقانون وحده تُصفى الإنقاذ

التاريخ: 07-ديسمبر-2019
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دعا نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان الإسلاميين إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم، وطرح آخر جديد قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية، وأكد أنه (لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين).
وقال عرمان لمصادر، إن الإسلاميين كفكرة، لن يستطيع أحد أن يجتثهم من المجتمع، ويجب أن يراجعوا برنامجهم ومشروعهم القديم، إلى مشروع جديد، وهذا نرحب به، وهو مشروع قائم على المواطنة والديمقراطية، وعلى المحاسبة والشفافية.
وأوضح عرمان، أن قانون تفكيك نظام الإنقاذ ليس كافياً، وليس بالقانون وحده تُصفى الإنقاذ، وهذه قضية كبيرة، لكن القانون خطوة في الاتجاه الصحيح، وأضاف: “المؤتمر الوطني حزب فاشي، وأجرم في حق البلاد، ونرحب بما اتُّخذ في حقه من إجراءات”، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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