طائرة”سودانير” تصل الخرطوم قادمة من أوكرانيا

التاريخ: 07-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة حطّت بمطار الخرطوم الدولي امس الطائرة السودانية إيرباص قادمةً من أوكرانيا بعد إكتمال عملية صيانتها. Advertisements وكانت الطائرة قد أثارت الجدل في السودان، وبحسب الجريدة، اتهمت جهات مدير شركة سودانير بتهريبها إلى خارج البلاد. وسابقًا كان مدير الخطوط الجوية السودانية “سودانير” ياسر تيمو، قد أعلن عن صيانة طائرة الشركة في أوكرانيا بتكلفة تقدّر بـ ”700″ ألف دولار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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