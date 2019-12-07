الصين: إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي بهذا الشرط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المدير العام لدائرة الرقابة على التسلح ونزع السلاح في وزارة الخارجية الصينية، فو تسون، اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، يأسفون لاستئناف واشنطن العقوبات على منشأة “فوردو” النووية.

فيينا – سبوتنيك. وقال فو تسون، الذي يرأس اللجنة المشتركة: “يعرب المشاركون في فيينا عن أسفهم إزاء استئناف الولايات المتحدة، نظام العقوبات ضد منشأة فوردو”.

وأضاف فو تسون: “الجميع يدرك ويشارك الرأي القائل، إن أصل المشاكل الحالية هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة، وانتهاجها سياسة الضغط (على إيران). وقد حذر المشاركون جميعهم، الولايات المتحدة من ذلك، من أجل إفساح المجال للجهود الدبلوماسية”.

وأشار تسون إلى أن جميع البلدان أكدت عزمها على تنفيذ خطة العمل الشاملة مشتركة.

وتابع: “لقد أكدت إيران أنها ستعود إلى الوفاء بكل الالتزامات، إذا بذل المشاركون الآخرون كل جهد ممكن، لضمان مصالحها الاقتصادية (وفقًا للصفقة)”.