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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن بضعة أشخاص قتلوا أمس الجمعة عندما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون حافلة في كينيا قرب الحدود مع الصومال.
وقال ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير لـ”رويترز” إن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة يطلق عليها كوتولو دون تقديم تفاصيل بشأن الضحايا.
وأوضح “نصبت مجموعة من الرجال المسلحين كمينا لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا مساء اليوم. نشتبه في تورط (حركة) الشباب الصومالية”.
وقال تليفزيون سيتيزن الخاص إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم. وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو “يعتقد أن هناك قتلى” دون تقديم تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم عنيف لمتشددين في كينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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