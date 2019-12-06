وزير الصناعة والتجارة يفتتح ورشة قانون وسياسة المنافسة

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة يفتتح مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ورشة العمل والتي يقيمها مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع مفوضية المنافسة بالكوميسا عن قانون وسياسة المنافسة وذلك في يوم 12-12-2019م بفندق كورال بالخرطوم. Advertisements وتهدف الورشة بحسب (سونا)، لتنفيذ قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار للعام 2009م والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية وتحقيق رفاهية المستهلك وتعزيز السياسات الرامية للحد من الفقر ورصد حركة السوق ونشر الوعي بثقافة المنافسة العادلة وتقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة ولتعظيم الاستفادة من برنامج الكوميسا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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