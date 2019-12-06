حمدوك: ما يحدث في اليمن حله سياسي

اكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكرياً وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية.

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وقال حمدوك في رده على التساؤلات الأمريكية ضمن استضافة مجلس الأطلسي للدراسات له يوم الخميس بحسب (سونا)، أن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جداً و لا يتعدي 25 ألف جندي وأن مشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق وعبر عن اعتقاده بأن ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يحل عسكرياً وأن هذه المشاركة تضاءلت وأنه لا يشك في عودة الجنود السودانيين إلى بلادهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)