السودان: ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية بقضايا العمل

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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أكدت هانم برهان الدين محمد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلتزام السودان بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بقضايا العمل من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بجانب العمل علي تقوية مؤسسات العمل بالبلاد من خلال موائمة التعليم والتدريب مع أشكال العمل الجديدة وتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان الحماية للجميع.
جاء ذلك بحسب (سونا)، لدى القائها كلمة السودان في الإجتماع الإقليمي الأفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية المنعقد بالعاصمة الايفوارية أبيدجان في الفترة من 3 – 6 ديسمبر الجارى،
كما شددت السيدة الوكيل على إهتمام الحكومة المتزايد بالحوار الإجتماعي من أجل حفظ حقوق العمال وتحديد الأجور وتحسين ظروف العمل، فضلاً عن التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية التي تهتم بمجالات هجرة العمال خاصة وان السودان يعتبر مصدرا ومعبرا ومقصدا للعمالة المهاجرة.
وفي الأثناء تقدمت السيدة هانم برهان الدين بالتهنئة لمدير عام منظمة العمل الدولية السيد قاي رايدي بمناسبة بلوغ المنظمة مائة عام، وهي مسيرة حافلة بالإنجاز والتجدد المستمر والإلتزام لهيئاتها الثلاثية بقيم وأهداف ثابتة لا تتغير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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