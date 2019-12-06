وفد الحكومة من واشنطن: بلادنا ترحب بكل مستثمر جاد

التقى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، بوفد من مجلس الشركات الأفريقية (CCA) وذلك بمقر المجلس، وكان في استقبال الوفد الحكومي قيادات المجلس وعلى رأسهم رئيسة المجلس ومديرته التنفيذية السيدة فلورزيلا ليسر ونائب الرئيسة السيد وليام وورد.

وقد تباحث الطرفان بحسب (سونا)، حول السبل الكفيلة بزيادة التعاون مع الشركات الأمريكية الكبيرة خصوصاً في المجالات الأكثر ملائمة للسودان في الوقت الحالي كالبنى التحتية والطرق والجسور والطاقة والزراعة.

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واتفق الطرفان على تشجيع التجارة والاستثمار الأمريكي ووعد الوفد السوداني بتسهيل الإجراءات للشركات الأمريكية التي تعمل في هذه المجالات لدخول السوق السوداني عبر الاستثمار لا سيما الاستثمار الجاد الذي يصب في إطار التطور التنموي المنشود بعد التغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)