الجنرال صلاح آدم يعلن تشكيلة الهلال لمباراة الهلال المصري اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الجهاز الفني لفريق الهلال عن التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها مباراة الاهلي مساء اليوم في الجولة الثانية لمجموعات دوري ابطال افريقيا باستاد السلام بالقاهرة ، حيث يلعب جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من،اليمين لليسار أطهر الطاهر ، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي ، فارس عبد الله ويلعب في وسط الملعب كل من نصر الدين الشغيل ، ابو عاقلة عبد الله ، محمد دراج ، نزار حامد ,سليم محمد , فيما يقود المقدمة الهجومية محمد موسي الضي.

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