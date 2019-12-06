الصحافة المصرية تتحدث عن وصول الكاردينال للقاهرة وتورد مكافأة استثنائية له

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قالت صحيفة اليوم السابع المصرية اليوم ان أشرف سيد أحمد رئيس نادي الهلال السوداني وصل للقاهرة، وعقد جلسات تحفيزية مع لاعبيه قبل مواجهة الأهلي من التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا،ووعد رئيس الهلال السوداني بصرف مكافأة استثنائية للفريق، حال تخطي عقبة الأهلي وتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة المرتقبة، خاصة بعد فوز بطل السودان بالمباراة الأولى أمام بلاتنيوم ستارز مما يعني أن فوزه على الأهلي يضمن له صدارة المجموعة. المادة السابقة كاتب تركي: الإمارات لم تدع موطأ قدم يضر المسلمين إلا وطرقته

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