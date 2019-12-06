جلسة سرية داخل مجلس الشورى تفجر غضب العُمانيين وهذه التفاصيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبر عُمانيون بموقع التواصل تويتر عبر وسم “#مجلس_الشورى” عن غضبهم من الجلسات السرية داخل المجلس لمناقشة ميزانية الدولة، مؤكدين على حق المواطن في معرفة أين تذهب أموال البلد.واستضاف مجلس الشورى أمس، الأربعاء، الوزير المسؤول عن الشئون المالية درويش بن إسماعيل البلوشي لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 في جلسة “سرية”.كما ناقش المجلس، الثلاثاء، في جلسة “سرية” أيضًا تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 المحال من الحكومة، بناءًا على المادتين (91-90) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.وقال رجل الأعمال والأكاديمي السابق بجامعة السلطان قابوس الدكتور محمد الوردي في تغريدة له: ”من الواجب مصارحة الشعب بخبايا الموازنة سواءً بعلنية مناقشتها بالشورى أو بمؤتمر صحفي كعادة الوزير السابق” وتابع:”فالمواطن لم يعد كالسابق مجرد مستفيد من الموازنة بل أصبح مساهما فيها بماله وجهده كما أن الفترة القادمة تحتم توعية المواطن بتفاصيل الوضع الاقتصادي للبلد من أجل التضحية لحلها”.

يشار إلى أن أعضاء المجلس طالبوا في هذه الجلسة بإيجاد خطة وطنية لزيادة الاستثمارات الخارجية، واستهداف القطاع السياحي، والقطاع الخاص لرفع نسب التعمين فيها.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠، تركز على “تقليل العجز المالي وتخفيض الإنفاق” حسب ما ذكره الحساب الرسمي لمجلس الشورى العماني على تويتر.

“ما السبب وراء سرية الجلسات؟” و “ما الذي تحاول الحكومة إخفاؤه؟” و “هل ستُحل أزماتنا المالية وأزمة البطالة؟” تساؤلات عدة يطرحها المواطن العُماني عبر تويتر وسط استهجان واسع لسرية الجلسات وعدم إعلانها خاصة وأنها تتحدث عن ميزانية الدولة لا عن شأن عسكري يقتضي السرية.