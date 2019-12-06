إصابة 27 فلسطينيا برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 27 فلسطينيا برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي الذي قمع مئات المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه: “أصيب 27 فلسطينيا بجراح مختلفة بينهم 4 بالرصاص الحي، خلال الجمعة 83 لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة”.

وتظاهر مئات الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، من كافة ميادين قطاع غزة صوب السياج الحدودي الفاصل في الجمعة الثالثة والثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار، تنديدا بالحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت أهالي غزة للتظاهر والتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي.