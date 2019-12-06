وزير الخارجية التركي يوضح سبب شراء أنقرة منظومة “إس – 400”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال كلمة ألقاها في مؤتمر” البحر المتوسط : حوار روما” سبب شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400”.

وقال جاويش أوغلو، اليوم الجمعة: “كنا نحتاج إلى أنظمة للدفاع الجوي، وطلبنا من الولايات المتحدة وفرنسا ورفض طلبنا. أردنا شراء أنظمة من الحلفاء لكنهم لم يبيعوا. لذلك ذهبنا إلى الآخرين. هذه ليست قضية سياسية أو خيار سياسي.”

في وقت سابق، قال عضو مجلس الأمن والسياسة الخارجية للإدارة الرئاسية التركية إسماعيل صافي، إن أنظمة الدفاع الجوي “إس – 400” التي اشترتها أنقرة ستقوي القدرات الدفاعية لحلف الناتو.

أكدت وزارة الدفاع التركية عزمها على تفعيل منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، رغم تهديد فرض عقوبات إضافية على أنقرة. المادة السابقة تصريح مفاجئ من مصر على أنباء اقتراب المصالحة من قطر! المقالة القادمة إصابة 27 فلسطينيا برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

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