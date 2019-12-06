تصريح مفاجئ من مصر على أنباء اقتراب المصالحة من قطر!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، على أنباء اقتراب المصالحة مع قطر، وذلك تزامنا مع تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

وقال شكري خلال كلمته بحوار روما، إن “أسلوب قطر في استضافة المنظمات الإرهابية والتدخلات الإقليمية يعرقلان أي جهد للحل”.

وأضاف “لم أر أي تغيير في سلوك قطر”.

وتتزامن تصريحات شكري مع تصريحات الجبير الذي قال إن “تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها”.

من جانبه جدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله تفاؤل الكويت بعقد القمة الخليجية الأسبوع المقبل في الرياض، معتبرا أن هذه القمة تعد مؤشرا إيجابيا إلى قرب انتهاء الأزمة الخليجية التي عصفت بدول المنطقة.

وكشف الجار الله لـ”الجريدة” الكويتية أن الاجتماع الوزاري الذي سيسبق القمة بيوم واحد، سيبحث ترشيح الكويت لوزير المالية السابق نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لعرضه على قادة دول المجلس خلال القمة.

ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يزور وفد شبه رسمي من قطر الرياض في الأيام المقبلة، وفقا لما قاله مصدر مطلع على الزيارة، لوكالة “فراس برس”.

وفي دلائل أخرى على انفراج محتمل، سيزور مسؤول من جامعة الدول العربية الدوحة لحضور مؤتمر خلال كأس الخليج، مما يحيي الآمال في نجاح جهود الوساطة.

وكانت وكالة “بلومبرغ” نقلت عن مسؤول خليجي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الوساطة تركز حاليًا على إصلاح العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية، وسوف تنضم الإمارات العربية المتحدة لاحقًا.