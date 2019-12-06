طائرة”سودانير” تصل الخرطوم قادمة من أوكرانيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حطّت بمطار الخرطوم الدولي اليوم”الجمعة” الطائرة السودانية إيرباص قادمةً من أوكرانيا بعد إكتمال عملية صيانتها. وكانت الطائرة قد أثارت الجدل في السودان، واتهمت جهات مدير شركة سودانير بتهريبها إلى خارج البلاد. وسابقًا، كان مدير الخطوط الجوية السودانية”سودانير” ياسر تيمو، قد أعلن عن صيانة طائرة الشرطة في أوكرانيا بتكلفة تقدّر بـ”700″ ألف دولار.

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