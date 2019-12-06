تجمّع النازحين: سنقاطع ورشة التعايشي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال تجمّع نازحي ولايات دارفور إنّه سيقاطع عمل الورشة المقرّر غدًا ”السبت” بمدنية نيالا برعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي بسبب إقصاء نازحي غرب دارفور، وسط دارفور، وشرق دارفور،موجهًا رسالة لنائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو مفادها تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عقد قبل شهرين بالخرطوم.

وتجمّع نازحي دارفور، أصدر بيانًا، اعتبر فيه الورشة المقرّر لها”السبت” امتدادًا لسرقة نضالاته من قبل الحرية والتغيير.

وأضاف ”الحركات التحريرية ذات كفاحٍ مسلّحة هي الأجدّر بتمثيل قضايا النازحين، كما أنّ الحرية والتغيير يجلسون على كرسي السلطة قرابة عام من الزمن ولم يغيروا شولة”.

وقال بيان التجمّع إنّ الدعوة لحضور الورشة لم يشمل كل النازحين بل اختصر في ولايتي جنوب وشمال دارفور.

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وأردف البيان” التعايشي ومن معه يريدون تكرار أبوجا جديدة، وألاّ ماذا يعني حضور 10 من قيادات الحرية والتغيير”.

وكان تجمّع نازحي دارفور قد طالب في وقتٍ سابق، بتجديد عملية جمع السلاح والمواتر، والقبض على المجرمين وتسليمهم للجهات القانونية للمحاكمة، وإعادة الأراضي التي تمّت الاستيلاء عليها عبر الإدارات الأهلية والأعيان وتأمين موسم الزراعة والحصاد، وحماية قرى العودة الطوعية وتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والطرق وآليات زراعية ومشاركة النازحين في المفاوضات المقبلة مشاركة حقيقية عبر إداراتهم المعروفة.

والأسبوع المقبل، ينتظر أنّ تعاود مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة، والتي تهدف إلى إنهاء الحروب الأهلية الدائرة في أجزاء متفرقة من البلاد منذ سنوات.

باج نيوز