الثورية ترفُض أي محاولات لتأجيل مفاوضات جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفضت الجبهة الثورية أي محاولات لتأجيل مفاوضات جوبا المقرر عقدها بينها والحكومة السودانية في الرابع عشر من ديسمبر الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة في تصريح خاص لباج نيوز إن الجبهة مستعدة للذهاب إلى جوبا في العاشر من ديسمبر حسب الموعد المُتَفق عليه مع الوساطة، كما أنها ترفض أي محاولات للتأجيل لأن المواقيت الزمنية مرتبطة بإعلان جوبا وعملية السلام وما يتعلق أيضاً باختيار الولاة وأعضاء المجلس التشريعي وبقية المسارات الخمسة.

والتقى أمس أعضاء من الجبهة الثورية بمستشار دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك في الخرطوم، لبحث عملية السلام والمفاوضات المرتقبة في جوبا.

وكان الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد أعلنا في وقتٍ سابق دعمها لمفاوضات جوبا بين حركات الكفاح المسلح وحكومة السودان.