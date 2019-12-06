قيادي بالحرية والتغيير: التفاوض مع الحركات المسلّحة يجب ألاّ يكون تفاوضًا بالمفهوم التقليدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد مقرّر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، أنّ علمانية الدولة وإدارة الحكم وقضية الهوية، وغيرها من قضايا المؤتمر الدستوري، يجب أنّ تناقش ويتوافق عليها السودانيون، قبل طرح مسودّة الدستور الدائم لحكم السودان.

وشدّد بولاد على أنّ التفاوض مع الحركات المسلّحة يجب ألاّ يكون تفاوضًا بالمفهوم التقليدي، الذي كان يمارس النظام البائد، وأنّ يكون حوارًا مشتركًا بين قوى اجتماعية وسياسية حيّة.

وقال بولاد في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ هناك عملاً مستمرًا تقوم به الجهات المعنية لتحقيق العدالة.

وأضاف” ولا أشكّ مطلقًا في الجهود المبذولة لتحقيق العدالة بشأن الشهداء وبقية الانتهاكات، التي تحتاج إلى صبرٍ حتى نصل إلى الحقائق”.