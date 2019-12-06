إلقاء القبض على الطيب سيخة في كمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ألقت السلطات القبض على أحد قيادات الإنقاذ الطيب إبراهيم محمد خير”سيخة” بعد كمين ببحري أمس. وأوضحت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة” بحسب مصادرها، أنّ القوة المكلّفة بالقبض على الطيب نصبت له كمينًا بإحدى ضواحي مدينة بحري، ونجحت في القبض عليه.

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