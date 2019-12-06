“البرهان” يتفقد مصابي حريق مصنع السراميك بمستشفى الأمل

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة قام الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي صباح اليوم بزيارة غير معلنة بحسب (سونا)، لمستشفي الأمل ببحري تفقد خلالها أحوال الجرحي والمصابين جراء إنفجار شاحنة الغاز بمصنع سراميك سالومي بالمنطقة الصناعية بحري أمس الأول. Advertisements وأطمأن البرهان علي الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمصابين والجرحي متمنيا لهم عاجل الشفاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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