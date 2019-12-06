متهم ينهي حياة نسيبه طعناً بالسكين بأم درمان

شهدت منطقة ود البشير بأم بدة جريمة قتل بشعة، وبسبب خلافات أسرية لم يتمالك النسيب المصاب وسدد عدداً من الطعنات لنسيبه “جوجو” وأرداه قتيلاً في الحال.

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وفور إبلاغ شرطة أم بدة جنوب برئاسة المقدم شرطة شهاب وبإشراف مدير شرطة رئاسة أم بدة تمكن أفراد المباحث من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بما فيهم قاتل نسيبه، وتدوين بلاغ في مواجهتهم.

فيما قامت شرطة مسرح الجريمة بأم بدة بحسب صحيفة الدار، بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، من تصوير جثمان القتيل والرسم الكروكي وأخذ العينات، وبأورنيك 8 جنائي تم نقل جثمان القتيل لمشرحة أم درمان، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف تم تشريح جثمان الشاب القتيل وتسليمه لذويه لمواراته الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)