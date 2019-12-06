استدعاء د. كمال عبد القادر بسبب مدينة البشير الطبية

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت عربات الحراسة من السجن الاتحادي بكوبر وهي تصطحب الدكتور كمال عبد القادر الموقوف مع عدد من رموز الإنقاذ.
وكانت أسرة د. كمال قد تقدمت بطلبات لإطلاق سراحه أو تقديمه للمحاكمة، لتبدأ النيابة في تحرياتها معه حول مدينة البشير الطبية، ومعرفة كافة التساؤلات المطروحة بشأنها ومن ثم إعادته إلى السجن الاتحادي بكوبر،
ومن المعروف أن الدكتور كمال عبد القادر بحسب صحيفة الدار، كان قد تقلد منصباً إدارياً بوزارة الصحة بولاية الخرطوم وكان يشارك بالكتابة الساخرة بعدد من الصحف اليومية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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