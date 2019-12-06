معتقلو النظام البائد بكوبر: ما حل بنا غضب إلهي

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة Advertisements كشفت مصادر، أن رموز النظام السوداني البائد داخل سجن كوبر أشاروا إلى أن ما حل بهم غضب إلهي نتيجة لفشل تجربتهم في حكم السودان التي استمرت لـ(30) عاماً، معتبرين الإعتقال كفارة لذنوبهم، وقالت المصادر إن المعتقلين عادوا لقراءة القرآن وبعضهم حفظ كثير من السور، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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