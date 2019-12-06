نيابة الفساد تتحرى مع عبد الرحمن الخضر حول قطارات الخرطوم

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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رصدت مصادر، الحراسة المشددة حول نيابة الفساد بالخرطوم وذلك على إثر احضار عبد الرحمن الخضر الوالي السابق للخرطوم، وذلك للتحري معه حول القطارات التي تم جلبها لولاية الخرطوم في ذلك الوقت بحكم منصبه القديم.
وتقوم نيابة الفساد بفتح هذا الملف الهام حول صفقة القطارات واستدعاء كل من تشير إليه التحريات، وكان الموقوف عبد الرحمن الخضر قد ألقى القبض عليه في معبر أرقين الحدودي بالشمالية أثناء محاولة هروبه بعربتين، حيث كان يختفي بزي شرقي سديري وعمامة ويضع كوله على العنق، إلا أن نباهة أحد مساعدي الشرطة أدت إلى القبض عليه وإعادته لمدينة دنقلا ومنها إلى الخرطوم حيث أودع السجن الاتحادي.
وتفيد متابعات المصادر، بأن التحريات سوف تطال ملف الأراضي المباعة بولاية الخرطوم حينما كان والياً في عهد الإنقاذ، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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