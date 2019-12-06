جولات ماكوكية لأعضاء السيادي

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة جولات ماكوكية يقوم بها أعضاء المجلس السيادي الانتقالي هذه الأيام للولايات.. الأعضاء خاطبوا ورشة تحديات السلام.. مولانا حسن شيخ إدريس كان في دنقلا.. الفريق الكباشي في الأبيض.. عائشة موسى السعيد في مدني.. الفريق ياسر العطا في كسلا، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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