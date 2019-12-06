ثورة في المريخ بسبب الصيني

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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أثار اختيار لاعب المريخ “الصيني” لمنتخب الشباب المشارك ببطولة سيكافا “التحدي” تحت اشراف المدرب محمد موسى عاصفة من الانتقادات من أنصار النادي نحو إدارته لسماحها بانضمام “الصيني” للمنتخب تحت تبرير التفريط في لاعب مهم لحساب بطولة “غير معتمدة” مع حوجة الفريق لخدماته في بطولة الدوري الممتاز.
وعلمت مصادر أن اتصالاً تنسيقياً جرى بين مدرب المنتخب محمد موسى ومدرب المريخ جمال أبو عنجة حول اختيار “الصيني”، حيث أعطى أبو عنجة الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب بعد تخطي مباراة الفلاح عطبرة الأخيرة، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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