الفنان طه سليمان يغضب جمهوره بالغناء على رأس مريض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار فيديو يظهر فيه الفنان طه سليمان وهو يغني لأحد المرضى وهو على فراش المرض – اثار ردود افعال متباينة وجدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث هاجمه البعض منتقدين هذا التصرف مشيرين إلى أن المريض في لحظات المرض في حاجة للدعاء بالشفاء اكثر من التغني له.

واستنكر البعض غناء الفنان طه سليمان إلى المريض وهو على الفراش حيث كتب أحدهم: (علي فراش المرض وتغنو ليه؟). بينما كتب آخر يقول: (يا أخوانا الزول ده كان داير يموت ويخش الجنة بتدخلو النار). بينما دافع البعض عنه وكتب أحدهم: (ناس سلبيين وتعليقات سلبية بغني ليهو عشان يفرحو ويرفع روحو المعنوية ودا الحصل وواضح انو المريض كان مبسوط واهلو كمان).