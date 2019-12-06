عائدون يا افريقيا !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم هلال السودان امل كل السودان

*والبلد الليله هلالابي حتي النيل الليله هلالابي

*نعم عائدون يا افريقيا

*هلالا يتلألأ ويتوهج زرقة صافية كلون السماء

*عائدون يا افريقيا بروح اخري فمن كسر قيد حكم دكتاتور جثم علي افئدة شعبنا ثلاثون عاما قادرون علي ان يعيدوا الصياغة ويتولوا القيادة فتكون لنا الريادة

*قادرون فلا للإحباط والتنظير والتوقعات والتشاؤم والضعف والهوان

*عائدون بدوافع اكبر وبثقة نحفز ونشحذ همم نجومنا فمن يبذل ينل ومن يتقاعس فالهزيمة ستطوقه

*العبوها صاح التزموا بمهامها قدروا جموع زرق الجباه روعة الكون الذين يساندونكم في المحروسة واؤلئك الذين يتابعونكم في الوطن وخارجه

*روح وثابة لا ضعف وهوان ,جلد وعضد ومساندة للزميل وتقدير للواجب هذا المطلوب والمرغوب

*علي انقاض الغضب ستتولد السعادة وعلي انفسهم سيتفوق الاهلة ويفجرونها غضبا علي غضب فما راهن احد علي هلال وخسر رهانه

*هكذا تعودنا ان الهلال يلعب وسط اللهب فما بالكم بمباراة كرة قدم في ملعب

*اليوم يجب ان نتعامل بموهبتنا بجسارتنا بزودنا بفدائيتنا فعلي هذه المباراة تجري كثير من الحسابات التاريخية فقاموس اللعب يقول ان المواجهات مابين الهلال والاهلي القاهري لا ترجح كفة فريق علي الاخر فقد هزمناهم وهزمونا وتعادلنا معهم وتعادلوا معنا هكذا بقانون المستديرة

*يلتقي اليوم وعلي غير العادة من الاشقاء في مصر بملعب القاهرة الهلال والاهلي في مباراة ديربي وادي النيل والتي تجد اهتمام كبير جدا اعدت لها القناة الناقلة استديو تحليلي مبكر وحشدت له المراسلين واولت اهتمام خاص بمعلق المباراة حيث منحت الصوت لأفضل معلقيها (رؤوف خليف) بعد ان تساهلت واستصغرت الهلال في مباراته السابقة امام بلاتنيوم

*حشد الاهلي جماهيره وطالب بزيادة عدد الجمهور ليصل لخمسة عشر مشجع في مواجهة الهلال اليوم وهذه دلالة واضحة ان المباراة ليست سهلة علي الاهلاوية والذين يولونها اهتمام خاص كما هو حالنا بوصول بعثة ازرق السودان مبكرا لأرض الكنانة تحمل تطلعات الشعب الهلالي بالعودة بنتيجة ايجابية قبل مواجهة النجم الساحلي في سوسة

*هذا الاهتمام من عرب افريقيا بهذه المباراة يجب علي لاعبي الهلال وجهازهم الفني استثماره ليكون ابلغ رد علي عرب افريقيا لتعود سيرة الهلال الاولي وتلك الانتصارات التي كانت حديث الشارع في افريقيا

*أمامي ملف كامل بالآراء ما بين التمني والرغبة وبين الشفقة والخوف من مواجهة اليوم

*فلن تتوقف كرة القدم علي نظريات دون بذل وعطاء لذا فلتكسروا التوقعات يا فتية الهلال ولتقلبوا الطاولة ولتقابلوا المحبطين والخائفين ضاحكين مبتسمين ولتقدموا الهلال الذي يرضي الطموحات

*مواجهات كثيرة جمعتنا بالفرق المصرية والتجارب تقول ان احترام هذه الخصوم زيادة عن اللزوم نتائجه سلبية فما لديهم لدينا وهنا نعني جهازنا الفني الوطني في مواجهة مدرب الاهلي الذي يجيد الضغط علي الخصم ان كان يلعب بالقاهرة او خارجها فالأمر عنده واحد لذا وجب علي جهازنا الفني تحرير لاعبيه فالدفاع الجماعي والهجوم الجماعي وتنفيذ المهام من اللاعبين هي مفتاح تحقيق نتيجة ايجابية ! فلا للدفاع الكامل طيلة زمن المباراة فهذا سيتيح الفرصة لهم للتقدم وتحقيق الاهداف فلا يمكن ان نركن للدفاع طيلة زمن المباراة

*العين الحمراء واللعب بفدائية وعدم اتاحة المساحة والزمن للاعبي الاهلي وتقفيل مصادر تموينهم من خط الوسط ومراقبة مفاتيح لعبهم هي التي ستقود الهلال لتحقيق المراد

*يبقي شكل وطريقة اللعب هي المسؤولية من جهازنا الفني واكبر امتحان للثنائي الوطني فهل ينجح ليقود الهلال في مقبل المباريات ليثبت ان الوطني مظلوم ام يؤكد افضلية الاجنبي في الجانب التدريبي

*لم ولن اتحدث عن اللاعبين لأني اعلم مدي الضغط عليهم وما يحملوه لكني اراهن ان الخطة والقراءة الجيدة من جهازنا الفني هي التي ستحقق المراد فإن احسن صلاح وهيثم ذلك سنري هلال يسر ويبهر

*الانتصار يبدأ من التشكيلة فلا للمجاملات فاللاعب الجاهز بدنيا وذهنيا افضل بكثير من اللعب بالأسماء فلا تجاملوا في الهلال

*اخيرا نسأل المولي متضرعين له ان ينصر هلال السودان امل كل السودان

كلمات حرة

*اعدت الروابط الهلالية عدتها بالقاهرة لمساندة الازرق فالهلال ليس غريبا علي المحروسة

*اكثر ما يقلق في مواجهة اليوم هو عدم وجود تحكيم عادل خاصة ان المصريين اكثروا من البكاء والعويل ورفعوا درجات التهديد والوعيد الي اعلي مراتبها ضد الحكام والخوف ان يتحول كل هذا لمصلحتهم ويظلم الهلال

*غاز مسيل للضحك!!لم يعد من حق الشعوب بعد اليوم أن تتهم حكوماتها بتفريق المظاهرات بالغازات المسيلة للدموع بعد أن ابتكرت قوات مكافحة الشغب في الشرطة السويدية أسلوباً جديداً لفض المظاهرات عن طريق غاز الضحك، أو أكسيد النيتروز، حيث استخدمته لتفريق مظاهرة تطالب بتعديل بعض قوانين المساواة بين الجنسين، بالعاصمة ستوكهولم، حسب ما ذكرته الصحف السويدية. وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية (كارل هانكس): «إن هذه الطريقة الجديدة ابتكرها أحد الضباط بقوات مكافحة الشغب، لفض المظاهرات المخالفة، أو التي تعطل المرور، دون أي خسائر». وأضاف: «أول تجربة لغاز الضحك تمت بنجاح، وأثبتت فعاليتها، حيث فوجئ المشاركون بالمظاهرة بالغاز الجديد، وفقد الجميع أعصابهم، وعم الضحك أرجاء المكان وانصرفوا بعد ذلك»..شتتوهم بغاز الضحك في مسيرتهم المرتقبة القادمة..وما احلي مشاهدة الكوز الضاحك !

*طلقة تحذير اولي .. قدروا هذا الشعار وقدموه بفدائية ولا للتهاون والضعف والخوف

*..الله الله اكبر نحنا الهلال نحنا العلم وعباقرة في كرة القدم

*كلمة اخيرة .. توجيه كل الشكر والامتنان إلى الشباب في اولتراس فما تقدموه للأزرق فاق حد الوصف مساندة ومؤازرة

*اللهم انصر هلال الملايين.