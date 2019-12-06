حكم (بديل) في مواجهة الأهلي والهلال

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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يدير مباراة الهلال السوداني ومضيفه الأهلي المصري التاسعة من مساء اليوم الجمعة بملعب السلام في القاهرة لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، الحكم الجزائري بن براهم لحلو، الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (بديلاً) لمواطنه مصطفى غربال الذي تحجج باستعداده لإدارة مباريات كأس العالم للأندية المقررة بأبوظبي 11 ديسمبر الحالي إلى 21 منه.
ويساعد لحلو المساعد الأول عبد الحق اتشيعلي، والمساعد الثاني عوماري بوعبدالله، والحكم الرابع نبيل بوخالفة، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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