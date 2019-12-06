بدء محاكمة أجنبيين بتهمة الاشتراك في قتل شاب طعناً بالسكين

أعلنت محكمة جنايات عمر المختار أنها سوف تنظر في وقائع محاكمة أجنبيين بتهمتي الاشتراك في قتل شاب طعناً بالسكين في جلسة التاسع من ديسمبر الحالي، والتي قررت المحكمة فيها سماع أقوال المتحري في القضية والتي تعود إلى أن نقاشاً كان قد وقع بينهم بإحدى مناطق بحري شمال عقب احتسائهما الخمر داخل منزل لصناعة الخمور البلدية بالمنطقة، وتحول النقاش إلى معركة أسفر عنها تلقي المجني عليه لطعنة بالسكين أدت إلى مصرعه في الحال.

Advertisements

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً بالواقعة، وتحركت إلى مسرح الحادث حيث باشرت الإجراءات الفنية اللازمة، وتم تحويل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وتمكنت المباحث من القبض على المتهمين وأنهت تحقيقاتها، وبتوصية من النيابة تم تقديم المتهمين للمحاكمة تحت المادة (21، 130) من القانون الجنائي المتعلق بالاشتراك في القتل العمد، بحسب صحيفة آخر لحظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)