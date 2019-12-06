مجلس المريخ يحقق مع السماني

التاريخ: 06-ديسمبر-2019
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كشف مصدر بنادي المريخ أن مجلس إدارة النادي قرر استدعاء نجم فريق كرة القدم السماني الصاوي للتحقيق معه حول أسباب غيابه عن التدريبات طوال الفترة الماضية، وهو ما يتنافى مع التصريحات التي أطلقها عضو مجلس الإدارة محمد موسى الكندو الذي كشف أن اللاعب غائب بسبب الإصابة وليست له مستحقات مالية بطرفهم، بحسب صحيفة آخر لحظة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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