الأهلي المصري يمنح الهلال 500 تذكرة

التاريخ: 06-ديسمبر-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة Advertisements منحت إدارة الأهلي المصري، بعثة الهلال 500 تذكرة مجانية لتوزيعها على الجالية السودانية لمتابعة الفريقين مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لمجموعات أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن سمحت سلطات الأمن المصرية بحضور 15 ألف في المباراة بناء على رغبة الأهلي، بحسب صحيفة آخر لحظة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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